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«Вторая волна будет серьезнее» 

ИД «Собеседник» и ещё 2 3 часа назад
«Вторая волна будет серьезнее»
Фото: ИД "Собеседник"
В конце сентября — начале октября медики предсказывали вторую волну коронавируса. Причиной новой вспышки COVID-19 назывались отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов, и сезонное похолодание. А столичные власти уже объявили о возобновлении ограничений на перемещение по городу для людей старше 65 и граждан, имеющих хронические заболеванияю. Как к этому можно подготовиться, Sobesednik.ru спросил у известных людей.

Мария Арбатова, писательница:

— Как человек, переболевший коронавирусом, надеюсь, что второй раз бомба в ту же воронку не упадет. Вторая волна будет серьезнее, потому что она придет к измотанным отсутствием лета и отпусков людям. Вся наша родня ходит жестко в масках. Прививка — это единственное, что может спасти людей, чтобы выйти из этой бесконечной цепочки и принцип домино перестал работать.

Иосиф Пригожин, продюсер:

— Застраховаться от всего нельзя. Я ношу и маску, и перчатки, и антисептик. Все как положено соблюдаю, не хулиганю. На прошлой неделе я собирался привиться от ковида, но пока не получилось: прививка же не только от меня зависит. Сначала сдаешь анализы, а перед анализами тебя подготавливают, и ты делаешь прививку.

Михаил Боярский, артист:

— Я сделал прививку от гриппа. Перенес замечательно. Беспокоюсь только за детей. Что касается меня, я достаточно опытный, чтобы уберечь себя от ненужных контактов. Общение стало другим, со всеми антисептиками. Привычка уже выработалась. Если и будет вторая волна, она коснется работы — театры опять могут закрыть, и работы не будет. Только это меня беспокоит.

Дмитрий Гаркави, врач, блогер, которого посетил Путин во время визита в Коммунарку:

— В целом я готов. На работе мы проверяемся каждую неделю на ковид, закупили лампы для дезинфекции помещения. Второй волны не боюсь — она не будет страшнее первой по разным причинам: люди привыкли к режиму социальной дистанции, улучшилось качество и количество тестирования.
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Коронавирус , Михаил Боярский , Мария Арбатова , Иосиф Пригожин , Правительство Москвы , ИД "Собеседник"
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