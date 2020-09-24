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Число госпитализаций с COVID в Москве выросло на треть 

Lenta.ru 3 часа назад
Число госпитализаций с COVID в Москве выросло на треть
Фото: Lenta.ru
За последнюю неделю число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве выросло примерно на 30 процентов, то есть почти на треть. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном оперативном штабе.
В Москве фиксируют рост заболеваемости COVID-19, указали в штабе. «Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более тысячи вновь выявленных случаев», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации. В частности, в столице создан значительный резерв коек, которые готовы к разворачиванию в любую минуту. Городские клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.
В оперштабе рекомендовали москвичам носить маски в общественных местах и транспорте, сократить количество контактов.
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