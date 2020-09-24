В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из «скорых» 

В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из машин скорой помощи.

Как сообщает Baza, всех, у кого есть симптомы ковид-пневмонии, массово отвозят в Покровскую больницу. Это одно из самых крупных медицинских учреждений в городе, там организовано множество коек под пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как отмечает издание со ссылкой на главврача частной скорой помощи Coris Льва Авербаха , на сдачу каждого заболевшего в среднем уходит порядка 20 минут.