В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из «скорых» 

В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Как сообщает Baza, всех, у кого есть симптомы ковид-пневмонии, массово отвозят в Покровскую больницу. Это одно из самых крупных медицинских учреждений в городе, там организовано множество коек под пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Как отмечает издание со ссылкой на главврача частной скорой помощи Coris Льва Авербаха, на сдачу каждого заболевшего в среднем уходит порядка 20 минут.
Пациентам приходится ждать в машине из-за норм Роспотребнадзора, которые запрещают принимать в смотровой зоне более одного пациента единовременно.
Ранее "Рамблер" писал, что были опубликованы ежедневные данные по коронавирусу в России.