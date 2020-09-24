Сколько лет жизни отнимает коронавирус

Медики по всему миру озадачены тем, как сказывается коронавирусная инфекция на организме человека. Так, люди перенесшие заболевание рассказывают в Сети, как постепенно замечают самые разные "побочки". У многих возникают постоянные проблемы с сердцем, одышка, суставная боль, жуткая непроходящая усталоость или панические атаки.

Как выяснил "Рамблер", ученые США, Великобритании и Португалии выяснили, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни.

В своем исследовании они использовали формулу "потерянных потенциальных лет жизни. Ученые разделили всех умерших в США за период с марта по май 2020 года по основным причинам смертности — COVID-19, ишемическая болезнь сердца, другие сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания и др. Затем исследователи разделили всех умерших по возрасту, по десять лет в каждой возрастной категории.

Специалисты выяснили, что для COVID-19 показатель потерянных зараженными людьми годов жизни составил 10,8 года. Подобное исследование провели в Великобритании — там показатель составил 14 потерянных лет для мужчин и 12 лет для женщин.