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Россиянам предрекли новый пик заболеваемости COVID-19 

Lenta.ru и ещё 20 2 часа назад
Россиянам предрекли новый пик заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости
Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом россиян достигнет показателя в 8-9 тысяч. Такой сценарий предрек инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram-аккауте РБК.
Он подчеркнул, что подъем заболеваемости специалисты прогнозировали заранее и что повода для паники в настоящий момент нет. По словам Тимакова, профилактический характер медицины в России позволил смягчить эффект первой волны коронавируса и уменьшить летальность инфекции без серьезного подрыва экономики.
Ранее 24 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Глава государства также призвал наращивать объемы тестирования на COVID–19 и соблюдать масочный режим в общественных местах.
В России за последние сутки было выявлено 6595 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 1,12 миллиона. Из них более 929 тысяч выздоровели, свыше 19,9 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , Владимир Путин , ВОЗ
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