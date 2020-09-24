Мясников назвал тайны коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в инстаграме вопросы о коронавирусе, ответы на которые до сих пор не найдены.

По словам медика, нельзя однозначно сказать, откуда взялся вирус. Другой вопрос — как он передается. Известно, что при кашле, но нет информации, каковы шансы заразиться от чужого дыхания, через глаза, через прикосновения к поверхности.

Еще один вопрос — передача от бессимптомных носителей. Мясников отметил, что до сих пор идут споры на этот счет.

Следующая загадка — как лечить. По словам врача, пока нет реально действующих лекарств.

Пятый вопрос — кого тестировать на COVID-19. Мясников привел в пример опыт США, где пытаются добиться отмены анализов на вирус у тех, кто контактировал с зараженными, но не имеет симптомов.

"Ну и вообще масса вопросов по тестированию", — добавил телеведущий.

Кроме того, по мнению врача, нельзя сказать, остается ли стойкий иммунитет и насколько эффективны вакцины.

Также загадкой остается модель распространения коронавируса: равномерная, мелкими волнами или резкими всплесками.

Отдельно Мясников обратил внимание на способы предохранения от вируса. Врач считает, что карантин не может остановить эпидемию, но может только сгладить пик и распределить нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, медик усомнился в эффективности масок для защиты от инфекции.

Последний вопрос, озвученный врачом, — кому выгодно "возведение" коронавируса в ранг парализующей пандемии.

При этом Мясников выразил уверенность, что коронавирус непредсказуем и пришел в человеческую популяцию навсегда.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 31,7 миллиона случаев COVID-19, 972 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — свыше 6,8 миллиона, из которых около 200 тысяч умерли. В тройку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия и Бразилия.