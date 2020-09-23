Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом 

ТАСС 5 часов назад
Названы болезни, опасные для пациентов с COVID-19
Фото: Depositphotos
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение усугубляют негативный прогноз состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник в прямом эфире в ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

"Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций не было, эти три лидируют",

— сказала она.
Драпкина добавила, что к числу заболеваний, также усугубляющих влияние коронавирусной инфекции, причисляют хронические обструктивные болезни легких — легочные патологии.
Эксперт обратила внимание, что для того, чтобы защитить себя от коронавируса необходимо учитывать три составляющие.

"Первое — сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив",

— рассказала она.
Второй аспект— понимание, что может отяготить инфекцию — это и перечисленные заболевания, и возраст пациента. Третье — среда передачи.

"Надо сделать так, чтобы была социальная дистанция, когда вирус попасть не может. Надо мыть руки, надо носить маску. Причем ни один человек должен носить маску, а все, находящиеся в помещении. То есть, необходимо соблюдение все тех же мер, про которые мы очень много говорили",

— заключила Драпкина.

По мнению эксперта

Эксперт также коснулась вопроса профилактики коронавирусной инфекции, в частности, с помощью употребления цинка и имбиря. По ее словам, было много публикаций на эту тему, но недостаточно научных исследований.

"По поводу цинка хочу сказать, что во многих европейских рекомендациях по образу жизни он фигурирует, но больших исследований нет. Я не могу сказать, насколько он поможет, мое мнение — он будет не лишним. По поводу имбиря — приятный вкус, можно попробовать. Действительно, в имбире есть определенные свойства, просто это не исследовано",

— пояснила Драпкина.
Видео дня. Почему при беге начинает колоть в боку
ТАСС: последние новости
Гинцбург посоветовал делать прививки от коронавируса и гриппа с перерывом в три недели Гинцбург посоветовал делать прививки от коронавируса и гриппа с перерывом в три недели Рошаль призвал "не пугать народ" и объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса Рошаль призвал "не пугать народ" и объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 20 июля В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 20 июля
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение