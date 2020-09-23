Названы болезни, опасные для пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение усугубляют негативный прогноз состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник в прямом эфире в ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

"Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций не было, эти три лидируют",

— сказала она.

Драпкина добавила, что к числу заболеваний, также усугубляющих влияние коронавирусной инфекции, причисляют хронические обструктивные болезни легких — легочные патологии.

Эксперт обратила внимание, что для того, чтобы защитить себя от коронавируса необходимо учитывать три составляющие.

"Первое — сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив",

— рассказала она.

Второй аспект— понимание, что может отяготить инфекцию — это и перечисленные заболевания, и возраст пациента. Третье — среда передачи.

"Надо сделать так, чтобы была социальная дистанция, когда вирус попасть не может. Надо мыть руки, надо носить маску. Причем ни один человек должен носить маску, а все, находящиеся в помещении. То есть, необходимо соблюдение все тех же мер, про которые мы очень много говорили",

— заключила Драпкина.

По мнению эксперта

Эксперт также коснулась вопроса профилактики коронавирусной инфекции, в частности, с помощью употребления цинка и имбиря. По ее словам, было много публикаций на эту тему, но недостаточно научных исследований.

"По поводу цинка хочу сказать, что во многих европейских рекомендациях по образу жизни он фигурирует, но больших исследований нет. Я не могу сказать, насколько он поможет, мое мнение — он будет не лишним. По поводу имбиря — приятный вкус, можно попробовать. Действительно, в имбире есть определенные свойства, просто это не исследовано",

— пояснила Драпкина.