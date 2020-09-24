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Коронавирус оказался губителен для мозга миллионов людей 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Коронавирус оказался губителен для мозга
Фото: Lenta.ru
Ученые Института неврологии и психического здоровья Флори (США) определили, что коронавирус SARS-CoV-2 оказался способен провоцировать развитие болезни Паркинсона. Исследователи опасаются, что пандемия COVID-19 в будущем приведет к масштабной вспышке соответствующих неврологических нарушений, которая может затронуть миллионы людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Parkinson’s Disease.
Исследователи предложили «гипотезу двойного удара», согласно которой вирусная инфекция может вызывать воспаления в центральной нервной системы, что заставляет мозг более остро реагировать на неврологическое событие в более позднем возрасте. Это событие может быть вирусной инфекцией, воздействием пестицидов или обыкновенным старением. В этом случае происходит аномальная нервная реакция, ведущая к нейродегенерации и болезни Паркинсона.
Появляется все больше данных, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом, и это означает, что он обладает способностью проникать в ткани мозга и оказывать губительный эффект. Похожая ситуация наблюдалась во время пандемии вируса гриппа в 1918 году, когда через пять лет после окончания «испанки» заболеваемость болезнью Паркинсона в мире почти утроилась.
За последние 20 лет число случаев болезни Паркинсона увеличилось вдвое с трех до шести миллионов. Даже без учета пандемии к 2040 году болезнь затронет более 12 миллионов человек.
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