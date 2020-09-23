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Врач предупредил россиян о проблемах с сердцем на фоне пандемии

Lenta.ruиещё 19
3 часа назад
Продолжительная пандемия коронавируса приведет к ухудшению самочувствия россиян с проблемами сердца. Об этом предупредил президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто, сообщает «Комсомольская правда».
По словам врача, опасаться следует не второй и третий волн, а четвертой и последующих. В это время начнутся обострения психических травм и хронических заболеваний. Самыми уязвимыми окажутся страдающие ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.
«Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств», — сказал Шляхто.
Он отметил, что сейчас система здравоохранения восстанавливается, идет возобновление плановой и экстренной медицинской помощи, диспансеризации.
Заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде ранее говорила, что во время пандемии в мире возросло число внезапных смертей от болезней сердца дома. Это связано со страхом людей обращаться в медучреждения и заразиться.
Коронавирус,Евгений Шляхто,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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