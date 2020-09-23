Продолжительная пандемия коронавируса приведет к ухудшению самочувствия россиян с проблемами сердца. Об этом предупредил президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто , сообщает «Комсомольская правда».

По словам врача, опасаться следует не второй и третий волн, а четвертой и последующих. В это время начнутся обострения психических травм и хронических заболеваний. Самыми уязвимыми окажутся страдающие ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

«Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств», — сказал Шляхто.

Он отметил, что сейчас система здравоохранения восстанавливается, идет возобновление плановой и экстренной медицинской помощи, диспансеризации.