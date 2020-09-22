Рошаль призвал "не пугать народ" коронавирусом

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль
призвал не пугать людей и разъяснять разницу между заболевшими новой коронавирусной инфекцией и носителями вируса.
"Мне кажется, что мы иногда очень пугаем народ числом заболевших, что мы считаем тех бессимптомных больных, у которых COVID-19 обнаружился, заболевшими. Когда народ слышит "6 тыс., 7 тыс.", с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить. И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что всё же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
Он добавил, что чем больше будет проводиться исследований, тем больше будет выявленных носителей.
"Меня больше волнуют цифры, сколько тяжелых, сколько в реанимации, сколько на ИВЛ именно с этой патологией. Я думаю, это очень важно. И последние цифры, которые [показали] подъем, - надо еще разобраться, что это - связано именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа",
Он подчеркнул, что достижения России в борьбе с коронавирусом неоспоримы.
"И расслабляться, я думаю, не нужно, хотя сделано очень много. И нам не стыдно за то, что мы сделали в России. Вообще отдельно хочу сказать, что самопожертвование медицинских работников не знало и не знает границ, фактически с открытым забралом бросились [на борьбу с коронавирусом]",
- сказал президент Национальной медицинской палаты.