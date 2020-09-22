Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников перечислил характеристики коронавируса, которые пока неизвестны науке.

Доктор объяснил, что пока медикам неизвестно, откуда именно взялся вирус и как конкретно он передается. Не ясно также можно ли заразиться от бессимптомного носителя и как долго держится иммунитет.

Мясников заявил, что в мире пока нет реально работающих лекарств от коронавируса, а система тестирования вызывает "массу вопросов".

Врач считает, что жизнь вернется в привычный ритм с теми же правилами, как до вируса. А блокада между странами никак не повлияла на распространение вируса.