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Мясников перечислил неизвестные науке характеристики COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников перечислил характеристики коронавируса, которые пока неизвестны науке.
Доктор объяснил, что пока медикам неизвестно, откуда именно взялся вирус и как конкретно он передается. Не ясно также можно ли заразиться от бессимптомного носителя и как долго держится иммунитет.
Мясников заявил, что в мире пока нет реально работающих лекарств от коронавируса, а система тестирования вызывает "массу вопросов".
Врач считает, что жизнь вернется в привычный ритм с теми же правилами, как до вируса. А блокада между странами никак не повлияла на распространение вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал о нетипичных синдромах болезни сердца.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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