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6 215 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
За последние сутки в России выявлено 6 251 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.
Стопкоронавирус. РФ
Кроме того, зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.
Рамблер
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы сроки пика заболеваемости COVID-19 в России.
Коронавирус , Видео
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