6 215 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 6 251 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

Стопкоронавирус. РФ

Кроме того, зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.