Названа болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19 

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Профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис предположил, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу.

Ученый сравнил по географическому признаку распространение COVID-19 и вспышки лихорадки. Выяснилось, что в местах, где царила денге, коронавирусом болеют реже.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — пришел к выводу Николелис.

Если теория окажется верной, то вакцинация против вируса денге может обеспечить определенный уровень защиты от коронавируса.