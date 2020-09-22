Названа болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19 

Профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис предположил, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу.
Ученый сравнил по географическому признаку распространение COVID-19 и вспышки лихорадки. Выяснилось, что в местах, где царила денге, коронавирусом болеют реже.
«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — пришел к выводу Николелис.
Если теория окажется верной, то вакцинация против вируса денге может обеспечить определенный уровень защиты от коронавируса.
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