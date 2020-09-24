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Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19 

РИА Новости и ещё 13 4 часа назад
Вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Типы препаратов:
—субъединичные;
—на основе вирусоподобных частиц;
—РНК и ДНК-вакцины;
—векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся);
—живые ослабленные и инактивированные.
Большая часть вакцин от COVID-19 — это субъединичные вакцины, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки.
Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз, пояснили в Роспотребнадзоре.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, они безопасны, но их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.
Производство ДНК— и РНК-вакцины, напротив, является одним из самых простых, но технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны, поэтому пока ни одна вакцина на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.
"Немалая часть разработок прототипов вакцин основана на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (не способных размножаться). Технология производства этих двух видов вакцин одинакова: в геном вирусного вектора (другого вируса, не вызывающего заболевание у человека — это может быть вирус гриппа, кори, везикулярного стоматита, аденовируса, осповакцины и др.) встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса", — добавили в ведомстве.
Препятствием для применения таких вакцин может быть присутствие у человека антител к вирусному вектору, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других.

Инактивированная вакцина содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения препарата. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат векторного типа назвали "Спутник V".
В России проходят испытания еще четырех вакцин: разработанной центром "Вектор", Центром Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской AstraZeneca.
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Коронавирус , Видео , Новости , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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