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Мясников перечислил неизвестные науке характеристики коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Мясников назвал неизвестные характеристики ковид
Фото: Lenta.ru
Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил характеристики коронавируса, которые пока неизвестны медицинской науке. В Telegram-канале он написал, что вирус «абсолютно непредсказуем» и что он пришел навсегда.
Доктор отметил, что до сих пор медикам неизвестно, откуда именно взялся вирус и как он передается, помимо чихания и кашля. Он пояснил, что специалисты также продолжают дискуссии и исследования о том, можно ли заразиться от бессимптомного носителя и останется ли стойкий иммунитет после болезни.
По словам Мясникова, в мире пока нет реально работающих лекарств от коронавируса. Система тестирования также пока оставляет «массу вопросов», добавил врач. Доктор написал, что нет и точной модели распространения COVID-19: волнами, резкими всплесками или постоянным, плавным потоком.
Он посчитал, что кому-то выгодно «возведение коронавируса в ранг опасной и все парализующей пандемии». По мнению Мясникова, жизнь вернется в привычный ритм с теми же правилами, как до вируса. Главврач заключил, что карантины и блокады между странами не остановили распространение коронавируса.
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Коронавирус , Александр Мясников
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