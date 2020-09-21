В Китае нашли COVID-19 на морепродуктах из России 

Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство Синьхуа.

Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь, столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат.

Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.

При этом 10 килограммов морепродуктов из этой поставки попали город Фуюй в той же провинции. Местные органы здравоохранения в воскресенье попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.

В июле и августе таможня Китая обнаруживала следы COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.