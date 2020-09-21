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Найден фрукт, способный защитить от COVID-19 

Medical Note и ещё 1 3 часа назад
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Фото: Medical Note
Ученые из Женского университета Нары установили, что содержащиеся в хурме танины могут ослабить передачу коронавируса здоровым людям при контакте с носителями инфекции, передает «Вечерняя Москва».
В рамках эксперимента исследователи ввели дубильные вещества, полученные из хурмы, в слюну пациента с COVID-19. Это снизило контагиозность вируса: за 10 минут риск передачи уменьшился в 10 000 раз. С чем это связано, определить пока не удалось.
Ученые подчеркнули, что наличие танинов в хурме или каком-либо другом продукте не означает, что они будут эффективны при употреблении в пищу. Для подтверждения результатов нужны клинические испытания.
Японские специалисты планируют протестировать дубильные вещества хурмы и установить нужное количество танинов для ослабления коронавируса. Возможно, это позволит создать средство для борьбы с распространением инфекции.
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