Найден фрукт, способный защитить от COVID-19 

Ученые из Женского университета Нары установили, что содержащиеся в хурме танины могут ослабить передачу коронавируса здоровым людям при контакте с носителями инфекции, передает «Вечерняя Москва».

В рамках эксперимента исследователи ввели дубильные вещества, полученные из хурмы, в слюну пациента с COVID-19. Это снизило контагиозность вируса: за 10 минут риск передачи уменьшился в 10 000 раз. С чем это связано, определить пока не удалось.

Ученые подчеркнули, что наличие танинов в хурме или каком-либо другом продукте не означает, что они будут эффективны при употреблении в пищу. Для подтверждения результатов нужны клинические испытания.

Японские специалисты планируют протестировать дубильные вещества хурмы и установить нужное количество танинов для ослабления коронавируса. Возможно, это позволит создать средство для борьбы с распространением инфекции.