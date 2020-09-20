ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка 

Осложнение эпидобстановки в странах Балканского региона и всей Европе связано с несоблюдением мер защиты против COVID-19 и требует усиления контроля со стороны властей, заявили РИА Новости в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде.

Власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногория и самопровозглашенная республика Косово отмечают рост числа больных и умерших от коронавируса после июльского и августовского снижения заболеваемости, ослабления мер и частичного открытия границ.

"Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук",

— сообщили агентству в представительстве ВОЗ.

"Причины ухудшения (эпидобстановки) — в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях. Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств",

— отметили в организации.

Представители ВОЗ указали, что открытие школ также стало вызовом, но является нужным шагом для образования, социализации детей и устранения неравенства, призвали усилить меры, "чтобы свести риск заражения школьников к минимуму".

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