В Европе ужесточают карантинные правила

Почти три тысячи новых случаев COVID-19 выявлено на Украине, более 40 человек скончались, сообщает «Интерфакс». Увеличивается число заболевших и в других странах. Из-за этого власти европейских стран постепенно ужесточают карантинные правила. Что нравится далеко не всем. Корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина — о реакции граждан на «вторую волну».

Обычно сдержанные британцы возмущенно встретили известие о новых «коронавирусных» ограничениях. Накануне премьер Борис Джонсон официально признал: королевство накрыла «вторая волна». И сразу же ковид-диссиденты вышли на Трафальгарскую площадь.

В сентябре страна вернулась к весенним показателям заболеваемости. Плюс четыре-пять тысяч случаев каждый день. Несмотря на это, власти обещали обойтись без общенационального локдауна. Школы, магазины и офисы продолжат работать. А вот штрафы за нарушение карантина вырастут до 10 тысяч фунтов.

«Если бы люди вели себя благоразумно, у нас не было бы таких ограничений. Меня возмущает тот факт, что стоило правительству объявить о новых мерах, как люди побежали не домой, а в пабы, рестораны и на вечеринки»,

— говорит местный житель.

Пить за здоровье не боятся и в Германии. Там из-за тревожной статистики власти отменили Октоберфест. Но владельцы пивных, несмотря на запрет, устроили локальные вечеринки без масок. Европейские соседи Германии проявляют больше осторожности. Из-за прироста числа заболевших Франция и Чехия вернулись к социальной дистанции. А Испания, которая одной из первых пережила жесткий локдаун, начала массовое тестирование жителей.

«В первую волну пандемии мы потеряли больше 30 тысяч человек. Сейчас мы стараемся сразу разделить ковид-пациентов от пациентов с пневмонией, гриппом и простудами. Мы очень опасаемся той катастрофы, которая была весной»,

— сказал врач медицинского центра в Мадриде Хавьер Сеюдо.

Тем временем власти Боливии, одной из самых бедных стран Южной Америки, официально отказались от карантиина. После полугодового перерыва, в стране снова открылись рестораны, торговые центры и фитнес-клубы. И это несмотря на то, что в стране с населением 11 миллионов уже около 130 тысяч пациентов с COVID.

«В Боливии с начала пандемии от коронавируса погибли 20 тысяч человек. Это значит, что на каждые 100 тысяч жителей у нас приходится 174 смерти от коронавируса. Эта цифра выводит нас на первое место по уровню смертности от этого заболевания»,

— заявил политолог Андрес Усин.

Латинская Америка оказалась самым уязвимым для коронавируса континентом. Крупнейшие ее страны — Бразилия, Аргентина и Перу — входят в десятку стран с самым большим числом заболевших в мире. Антирекорды продолжают бить Соединенные Штаты и Индия. Там число подтвержденных случаев COVID перешагнуло отметку в пять миллионов.

Превентивные меры против «второй волны» предпринимают и в России и странах СНГ. Так, в Алматы день города пройдет без пышных торжеств. А в Москве более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID.