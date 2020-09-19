Названы разрушительные последствия ковид для мозга

Коронавирусная инфекция может стать причиной разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научную работу специалистов из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона.

По их данным, у 62% пациентов с COVID-19, получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31% были выявлены спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

В университетском колледже Лондона отметили, что самыми распространенными неврологическими последствиями инфекции являются инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга.

При этом такие симптомы могли быть появится у разных групп населения, в том числе у молодых людей.

Как считает невролог Фернанд де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро, с неврологическими осложнениями могли возникнуть у более 50% тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.