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Ученые назвали разрушительные последствия COVID-19 для мозга 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Названы разрушительные последствия ковид для мозга
Фото: Газета.Ru
Коронавирусная инфекция может стать причиной разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научную работу специалистов из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона.
По их данным, у 62% пациентов с COVID-19, получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31% были выявлены спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.
В университетском колледже Лондона отметили, что самыми распространенными неврологическими последствиями инфекции являются инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга.
При этом такие симптомы могли быть появится у разных групп населения, в том числе у молодых людей.
Как считает невролог Фернанд де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро, с неврологическими осложнениями могли возникнуть у более 50% тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
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