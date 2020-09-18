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Вирусолог рассказал, когда маски станут не нужны 

Kdpconsulting.ru 43 минуты назад
Вирусолог рассказал, когда россияне снимут маски
Фото: Kdpconsulting.ru
Он назвал месяц, в котором граждане России смогут находиться в общественных местах без этого защитного средства.
Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал конкретный месяц, в котором россияне смогут отказаться от ношения защитных масок. По мнению эксперта, это случится в январе 2021 года.
Лукашев считает, что к этому времени в регионах вырастет иммунная прослойка из переболевших коронавирусом.

«Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами»,

— сказал собеседник.
Он отметил, что массовая вакцинация вряд ли предотвратит случаи заражения полностью и сразу.

«Всегда ведь есть те, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний или попросту не хочет. Однако коронавирус уже не будет такой серьезной проблемой, какой был до сих пор»,

— заявил врач, подчеркнув, что только после этого может идти речь о постепенном ослаблении противоэпидемических мер.
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Коронавирус , РАН
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