Вирусолог рассказал, когда россияне снимут маски

Он назвал месяц, в котором граждане России смогут находиться в общественных местах без этого защитного средства.

Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал конкретный месяц, в котором россияне смогут отказаться от ношения защитных масок. По мнению эксперта, это случится в январе 2021 года.

Лукашев считает, что к этому времени в регионах вырастет иммунная прослойка из переболевших коронавирусом.

«Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами»,

— сказал собеседник.

Он отметил, что массовая вакцинация вряд ли предотвратит случаи заражения полностью и сразу.

«Всегда ведь есть те, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний или попросту не хочет. Однако коронавирус уже не будет такой серьезной проблемой, какой был до сих пор»,

— заявил врач, подчеркнув, что только после этого может идти речь о постепенном ослаблении противоэпидемических мер.