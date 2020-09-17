Создан спрей, снижающий риск заражения COVID-19 

Все новости на карте

Специалисты из Самары разработали лактоспрей, снижающий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Новинку уже испытали на медработниках инфекционных больниц.

Спрей образует биопленку и препятствует фиксации вируса на слизистых. Живые лактобактерии, на основе которых он создан, вырабатывают молочную кислоту, которая препятствует размножению вирусов и патогенных бактерий.

Препарат помогает не только защитить «входные ворота» от инфекции, но и повысить иммунитет носоглотки, рассказал гендиректор Самарской биотехнологической компании Иван Тюмин.

Разработку уже протестировали на медработниках. Участие в испытаниях приняли клиника инфекционных болезней СамГМУ и COVID-госпиталь региона — самарская областная больница имени Середавина. Большая часть медиков использовали спрей именно в «красной зоне».

По словам руководителя ковидного госпиталя Елены Стребковой, препарат оказался результативным. Она рекомендовала его к дальнейшему внедрению во врачебную практику.

В ближайшее время компания планирует поставлять спрей в государственные медучреждения и ковид-клиники региона для профилактического применения. Также ведутся переговоры о поставках в крупнейшие аптечные сети. Средняя розничная цена изделия составит около 300 рублей.