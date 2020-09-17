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Создан спрей, снижающий риск заражения COVID-19 

Medical Note 2 часа назад
Создан спрей, снижающий риск заражения COVID-19
Фото: Medical Note
Специалисты из Самары разработали лактоспрей, снижающий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Новинку уже испытали на медработниках инфекционных больниц.
Спрей образует биопленку и препятствует фиксации вируса на слизистых. Живые лактобактерии, на основе которых он создан, вырабатывают молочную кислоту, которая препятствует размножению вирусов и патогенных бактерий.
Препарат помогает не только защитить «входные ворота» от инфекции, но и повысить иммунитет носоглотки, рассказал гендиректор Самарской биотехнологической компании Иван Тюмин.
Разработку уже протестировали на медработниках. Участие в испытаниях приняли клиника инфекционных болезней СамГМУ и COVID-госпиталь региона — самарская областная больница имени Середавина. Большая часть медиков использовали спрей именно в «красной зоне».
По словам руководителя ковидного госпиталя Елены Стребковой, препарат оказался результативным. Она рекомендовала его к дальнейшему внедрению во врачебную практику.
В ближайшее время компания планирует поставлять спрей в государственные медучреждения и ковид-клиники региона для профилактического применения. Также ведутся переговоры о поставках в крупнейшие аптечные сети. Средняя розничная цена изделия составит около 300 рублей.
Идея создания спрея возникла благодаря исследованиям ученого самарского медуниверситета Владимира Мельникова, научного ментора Самарской биотехнологической компании.
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Коронавирус , Владимир Мельников
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