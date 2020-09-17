Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вектор» рассказал о сроке иммунитета после вакцинации 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Назван срок действия вакцины от COVID-19
Фото: RT на русском
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса российского центра «Вектор» появятся в ближайшие месяцы, точных сроков пока нет. Об этом сообщил в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора представитель разработчика Александр Рыжиков.
Первая фаза клинических исследований вакцины «Вектора» завершена, показана ее полная безопасность. Вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса. При этом пожизненный иммунитет от Сovid-19 она не создает, отметил Рыжиков.

«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим»,

— сказал представитель разработчика.
Рыжиков уточнил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.
Видео дня. Названы продукты, спасающие от выпадения волос
BFM.RU: последние новости
Глава Центра Гамалеи рассказал о важности повторной вакцинации от COVID-19 Глава Центра Гамалеи рассказал о важности повторной вакцинации от COVID-19 Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти В Сингапуре изобрели определяющий коронавирус датчик В Сингапуре изобрели определяющий коронавирус датчик
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина десять месяцев живет с пулей в голове
Женщина десять месяцев живет с пулей в голове
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Названо упражнение для разгрузки поясничного отдела
Названо упражнение для разгрузки поясничного отдела
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение