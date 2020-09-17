Назван срок действия вакцины от COVID-19

Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса российского центра «Вектор» появятся в ближайшие месяцы, точных сроков пока нет. Об этом сообщил в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора представитель разработчика Александр Рыжиков.

Первая фаза клинических исследований вакцины «Вектора» завершена, показана ее полная безопасность. Вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса. При этом пожизненный иммунитет от Сovid-19 она не создает, отметил Рыжиков.

«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим»,

— сказал представитель разработчика.

Рыжиков уточнил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.