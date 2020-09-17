"То ад, то терплю": россияне о жутких побочках ковида

О том, что коронавирусная инфекция протекает у всех по-разному, известно давно. Некоторые переносят ее "на ногах", не замечая ничего особенного, кто-то страдает лишь от температуры и потери обоняния, а кому-то приходится переносить жуткий кашель, пневмонию и упадок сил.

Однако, как выяснил "Рамблер", и последствия после "короны" у всех разные. В Сети рассказывают о странных проблемах со здоровьем, которые неожиданно всплывают у давно переболевших ковидом.

Оказалось, что "пост-ковид" портит жизнь даже тем, кто переболел 4-6 месяцев назад:

"Мечтаю отмотать пленку на шесть месяцев назад. Опухшие руки и тупая усталость, хотя по утрам езжу с собакой на велосипеде. К пробежке не готова от слова совсем...";

"5 месяцев прошло. Последний приступ 9 сентября - весь день давление на сердце и нехватка воздуха. Сегодня чуть не задохнулась в метро, чуть сознание не потеряла. Когда это кончится, не знаю. Как передвигаться по Москве тоже не знаю. Дышать под землёй не могу...";

"10 сентября- 6 месяцев. Лучше, но до идеала далеко. При нагрузках всё равно одышка, ходьба очень медленная, если начинаешь говорить на ходу, воздуха не хватает...";

"Шестой месяц,постоянная нехватка воздуха,не уходит это состояние,боли в сердце 3 недели";

"У меня полных 5 месяцев!!! Дыхание более менее нормализовалось, усталость постоянная !!! И все время хочется спать!!! Ноги болят, волосы сыпятся...".

Интересно, что многие рассказывают про "качели" после перенесенной инфекции: в некоторые дни они чувствуют себя практически идеально, а иногда ощущают дикую усталость и возвращение ковид-симптомов.

"Иногда ничего, а иногда совсем никак" ;

"То ад, то терпимо. Каждое утро предвкушаю...";

"Дома хорошо, при ходьбе сразу плохо, если говорить на ходу, то совсем плохо.

"У меня 7й месяц, сейчас дня три стало нормально более менее, а были вот недели 2 когда еле ползала по квартире и было оооочень тяжело дышать и дома, наверное волна очередная, опять тяжесть в груди была сильная долго и слабость...";

"Как до болезни уже не будет. Пять дней все хорошо, а потом дня три будто камень в груди. Не знаю, чего ждать...".