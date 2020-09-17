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Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Раскрыта смертельная опасность лекарства от ковид
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами. О смертельной опасности препарата сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.
Исследователи проанализировали данные о более четырех миллионов пациентов и обнаружили, что совместный прием азитромицина и лекарств, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, включая обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К лекарствам, влияющим на электрическим импульсы, относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.
Ученые выяснили, что каждый пятый человек, которому прописали азитромицин, также принимали препараты, удлиняющие интервал QT.
Риск сердечных событий при приеме азитромицина оценивался в сравнении с амоксициллином, другим антибиотиком, который никогда не был связан с нарушениями работы сердца и не влияет на интервал QT. Сердечные события включали желудочковые аритмии, обмороки, учащенное сердцебиение и остановку сердца, а также смерть.
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