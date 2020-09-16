Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тряханет по полной»: назван вирус на смену COVID-19 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
«Тряханет по полной»: назван вирус на смену COVID-19
Фото: ИД "Собеседник"
Пандемия коронавирусной инфекции, мягко говоря, перевернула весь привычный человечеству уклад вещей. Разумеется, что и эпидемическая обстановка на планете с весны 2020 года еще долго будет считаться довольно напряженной, причем напряженность эта не исчезнет даже в том случае, если ученым удастся создать и повсеместно распространить эффективную вакцину от COVID-19.
В то же время, ученые уже неоднократно утверждали, что с вырвавшимся на свободу коронавирусом человечеству теперь придется жить всегда, периодически сталкиваясь с локальными вспышками этого заболевания. Отдельные специалисты считают, что спустя какое-то время COVID-19 превратится в обычное сезонное заболевание и по степени потенциальной угрозы ничем не будет отличаться от уже привычных многим гриппа или ОРВИ.
Разумеется, существуют и более пессимистичные прогнозы, согласно которым постоянно развивающиеся и мутирующие вирусы в условиях современного мира получают все больше возможностей для быстрого распространения, что может стать причиной новых пандемий с еще более серьезными последствиями, чем спровоцировала эпидемия коронавируса.
К примеру, как утверждает известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, борьба с микробами и вирусами ведется уже давно, причем, побеждая один вирус, человечество становится уязвимым перед другой угрозой. В качестве примера специалист даже привел ситуацию с массовой вакцинацией от вируса гриппа, после которой статистика заболеваемости пошла на спад, однако резко возросла обращаемость с острыми респираторными заболеваниями. Похожая ситуация, убежден Гундаров, может сложиться и с борьбой против COVID-19. Избавление от этой угрозы, подчеркивает эксперт, может привести к высвобождению куда более опасного вируса MERS-CoV, обладающего повышенными показателями по смертности, что доставит миллионам людей еще больше проблем.

«Советская школа всегда исходила из того, что мир — сложный механизм. У микробов также имеется свой мир со своими законами и внутренней борьбой. Разные типы вирусов можно представить как племена, которые конкурируют между собой или помогают друг другу.

В частности, грипп и коронавирус — конкуренты: там, где больше болеют гриппом, нет коронавируса, и наоборот. В начале 90-х мир решил побороть вирус гриппа, и началась массовая вакцинация. В результате количество обращений с данным заболеванием стало снижаться с миллионов до десятков тысяч. Нам действительно удалось практически победить вирус гриппа.

Далее стоит посмотреть на обращаемость с ОРЗ — она не упала, она росла. Смертность от пневмонии начала расти. Грипп исчез, а обращаемость с ОРЗ выросла — что случилось?

Как только человечество победило грипп, на авансцену вышли коронавирусы. Среди этой группы победу одержал SARS-CoV-2 с низким показателем смертности и завоевал пространство.

Мы победим SARS-CoV-2, после чего на свободу вырвется MERS-CoV с очень высоким показателем смертности, который сейчас затаился и ждет своего часа. Он подождет 5-10 лет, и тогда нас тряханет по полной», — заявил Игорь Гундаров.

Видео дня. Как справиться с дурным запахом изо рта
ИД «Собеседник»: последние новости
Семь советов от Александра Мясникова о лечении ОРЗ и гриппа Семь советов от Александра Мясникова о лечении ОРЗ и гриппа Успех диеты может зависеть от температуры тела Успех диеты может зависеть от температуры тела Ученые разрешили проходить МРТ людям с кардиостимуляторами Ученые разрешили проходить МРТ людям с кардиостимуляторами
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Привычки, вызывающие деменцию
Привычки, вызывающие деменцию
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
06:16
Названы продукты, спасающие от выпадения волос
ЗОЖ
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение