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Названо отличие между первой и второй волной коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Названо отличие второй волны коронавируса в России
Фото: Lenta.ru
Вторая волна коронавируса в России не будет похожа на первую. Главные отличия «Парламентской газете» назвал директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.
Он отметил, что в начале пандемии всплеск заболевания был связан с неготовностью системы здравоохранения, недостатком информации, нехваткой стационаров и большим количеством зараженных пациентов. По его мнению, во второй раз такое не повторится, но стоит ожидать небольшой рост заболеваемости из-за сезонности вирусных заболеваний, гриппа.

«Это будет накладывать определенный отпечаток на всю ситуацию. Каждый больной с лихорадкой будет рассматриваться с подозрением на коронавирусную инфекцию», — пояснил Шляхто.

Медик добавил, что уже сейчас наблюдается небольшой подъем числа инфицирований из-за начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.
Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее говорил, что специалисты ожидают подъем заболеваемости COVID-19 в ноябре. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока Россия находится на плато по распространению коронавируса, наблюдается незначительный рост новых случаев.
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Коронавирус , Новости , Евгений Шляхто , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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