Коронавирус назвали тренировкой перед апокалипсисом

Телеведущий и врач Александр Мясников высказался по поводу сложившейся ситуации с коронавирусом. По мнению специалиста, пандемия COVID-19 — это лишь тренировочный бой, а не сам апокалипсис.

"Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься",

— заявил Мясников в эфире канала "Россия 1".

Врач напомнил, что мир уже сталкивался с коронавирусами и врачи предполагали, откуда брать новую информацию. А в будущем человечеству следует готовиться к более опасной эпидемии.

"Может быть смертность до 30-35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп",

— отметил Мясников.