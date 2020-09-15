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Мясников назвал коронавирус тренировочным боем перед апокалипсисом 

Стелла Шмель 3 часа назад
Коронавирус назвали тренировкой перед апокалипсисом
Фото: Доктор Мясников/Facebook
Телеведущий и врач Александр Мясников высказался по поводу сложившейся ситуации с коронавирусом. По мнению специалиста, пандемия COVID-19 — это лишь тренировочный бой, а не сам апокалипсис.

"Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься",

— заявил Мясников в эфире канала "Россия 1".
Врач напомнил, что мир уже сталкивался с коронавирусами и врачи предполагали, откуда брать новую информацию. А в будущем человечеству следует готовиться к более опасной эпидемии.

"Может быть смертность до 30-35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп",

— отметил Мясников.
Ранее "Рамблер" писал, что коронавирус в России нашли в воде и пище.
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Коронавирус , Александр Мясников
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