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Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Мясников назвал ковид тренировкой перед апокалипсисом
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и призвал заранее готовиться к новой более опасной инфекции.

"Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься",

— заявил медик в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что с коронавирусом человечество уже сталкивалось прежде и врачи знали, откуда ждать новую инфекцию.
Мясников добавил, что писал в своей книге пять лет назад, что человечеству угрожают не инфаркты или инсульты, которых все боятся, а инфекции.
По словам врача, в будущем следует готовиться к более опасной эпидемии.

"Может быть смертность до 30-35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп",

— предостерег он.
Мясников обратил внимание, что с начала пандемии коронавирус унес жизни около 900 тысяч человек, несмотря на то, что уже существуют наработки с первой эпидемии коронавируса с 2002 года.
Врач сравнил нынешний коронавирус с испанкой, от которой за первые три месяца эпидемии умерли 30 миллионов человек. Он напомнил, что у этого гриппа было три возрастные группы риска — старики, люди среднего возраста и дети, в то время как коронавирус опасен прежде всего для людей старшего возраста.

Пандемия коронавируса

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. Возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило более 29 миллионов человек, около 926 тысяч из них умерли.
Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (почти 6,5 миллиона), так и жертв (193 тысячи).
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,07 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 884 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Коронавирус , Александр Мясников , ВОЗ
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