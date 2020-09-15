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Предсказано будущее пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказано будущее пандемии коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Американского университета Бейрута в Ливане предсказывают, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем станет сезонной в странах с умеренным климатом, но только когда сформируется коллективный иммунитет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health.
Исследователи рассмотрели такие известные сезонные вирусы, как вирус гриппа и коронавирусы, вызывающие простуду. Зимой в умеренных странах наблюдается пик заболеваемости, провоцируемой этими патогенами, однако вирусы круглогодично циркулируют в тропических регионах. Ученые рассмотрели факторы, контролирующие сезонность вирусных инфекций, а также учитывали данные о пандемии SARS-CoV-2.
Оказалось, что выживаемость вирусов в воздухе и на поверхностях, а также восприимчивость к инфекциям и склонность людей собираться в помещениях зависят от сезонных изменений температуры и влажности. По сравнению с гриппом и другими респираторными заболеваниями новый коронавирус имеет более высокую скорость передачи из-за отсутствия у большинства людей иммунитета. Именно поэтому факторы, влияющие на сезонность, пока не могут остановить распространение COVID-19 в летние месяцы.
Лишь тогда, когда многие люди приобретут устойчивый иммунитет после иммунизации или выздоровления, вирус станет более восприимчивым к сезонным факторам. До этого необходимо соблюдать строгие меры по ограничению распространению коронавирусной инфекции.
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