Названы новые сроки заразности заболевшего ковид

Заболевший COVID-19 может быть заразен для окружающих в течение трех-четырех недель с начала болезни. Такие новые сроки «Известиям» назвал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

«Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер»,

— сказал он, отметив, что в совсем редких случаях бывает, что переболевший выделяет вирус намного дольше.

Альтштейн заметил, что после выздоровления человек должен придерживаться общих для всех противоэпидемических правил, «потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет».