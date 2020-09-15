Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, если та не будет полностью безопасна и эффективна.
На брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что ждет официальных результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний.
"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана е эффективность", — сообщила она.