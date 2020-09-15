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ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, если та не будет полностью безопасна и эффективна.
На брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что ждет официальных результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний.

"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана е эффективность", — сообщила она.

Ранее "Рамблер" сообщало побочных эффектах, которые появились у добровольцев, тестирующих российскую вакцину от COVID-19ю
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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