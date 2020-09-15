ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от ковид

ВОЗ не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность",
— сказала она.
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