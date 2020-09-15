Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19 

РИА Новости 5 часов назад
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от ковид
Фото: РИА Новости
ВОЗ не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность",

— сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. 4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
Последние новости
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российских регионах зафиксированы вспышки COVID-19
В российских регионах зафиксированы вспышки COVID-19
Почему вторая волна COVID-19 опасней первой
Почему вторая волна COVID-19 опасней первой
Коронавирус в России нашли в воде и пище
Коронавирус в России нашли в воде и пище
Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться
Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение