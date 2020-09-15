ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от ковид

"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность",