Роспотребнадзор опроверг информацию о выявлении коронавируса в пище и воде, о которой было заявлено утром.
Выяснилось, что ни одно из 15 тысяч проведенных исследований не дало положительного результата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
В службе заявили, что ряд журналистов неверно интерпретировал данные, названные в докладе А. Ю. Поповой.
«Выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3 процента от общего числа исследованных проб», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтокоронавирус обнаружили в воде и пище.