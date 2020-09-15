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Роспотребнадзор опроверг информацию о выявлении коронавируса в пище и воде, о которой было заявлено утром.

Выяснилось, что ни одно из 15 тысяч проведенных исследований не дало положительного результата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В службе заявили, что ряд журналистов неверно интерпретировал данные, названные в докладе А. Ю. Поповой.