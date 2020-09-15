Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что человек, переболевший COVID-19 человек способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Об этом сообщают РИА Новости.
Эксперт сослалась на данные российских и иностранных исследователей.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет».
Пока неизвестны последствия перенесенной инфекции, также не ясно, на сколько формируется иммунитет.
«Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровня иммунитета, определяющего защиту».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему вторая волна COVID-19 опаснее первой.