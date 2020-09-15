Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор Мясников высказался о повторном карантине 

Елизавета Назарова 36 минут назад
Доктор Мясников высказался о повторном карантине
Фото: @DRMYASNIKOV.RU
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников засомневался в эффективности повторного карантина, о котором сейчас так много говорят и который ввели, например, в Израиле. Своими мыслями врач поделился в личном Telegram-канале.

«Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус» — отметил доктор. Мясников заметил, что в стране снова ввели «средневековые меры»

Ранее Мясников говорил, что помочь людям от вируса может только всеобщая вакцинация.

«Евреев глупых не бывает (почти). Тогда что это? Поживем-увидим», — заключил он.

В Израиле правительство одобрило возобновление тотальной изоляции на территории страны из-за коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как проходит карантин в Израиле.
Видео дня. 4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказал, какую болезнь вызывает легкий алкоголь
Врач рассказал, какую болезнь вызывает легкий алкоголь
Что делать, если на ступне растет шишка
Что делать, если на ступне растет шишка
Как образуется перегар и можно ли от него избавиться
Как образуется перегар и можно ли от него избавиться
Какие болезни могут повлиять на получение прав
Какие болезни могут повлиять на получение прав
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение