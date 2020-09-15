Доктор Мясников высказался о повторном карантине 

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников засомневался в эффективности повторного карантина, о котором сейчас так много говорят и который ввели, например, в Израиле. Своими мыслями врач поделился в личном Telegram-канале.
«Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус» — отметил доктор. Мясников заметил, что в стране снова ввели «средневековые меры»
Ранее Мясников говорил, что помочь людям от вируса может только всеобщая вакцинация.
«Евреев глупых не бывает (почти). Тогда что это? Поживем-увидим», — заключил он.
В Израиле правительство одобрило возобновление тотальной изоляции на территории страны из-за коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как проходит карантин в Израиле.