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5 529 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
5 529 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos
5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.
Стопкоронавирус. РФ
Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.
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