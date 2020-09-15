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Доктор Мясников высказался о повторном карантине 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Мясников высказался о повторном карантине
Фото: @drmyasnikov.ru
Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выразил сомнения в эффективности повторного карантина внутри страны из-за коронавируса. В Telegram-канале он высказался о вводе подобных мер в Израиле.

«Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус» — отметил доктор. Мясников заметил, что в стране снова ввели «средневековые меры»

— всеобщий повторный карантин.
Специалист ранее неоднократно подчеркивал отсутствие необходимости для подобных мер, в том числе в России. «Евреев глупых не бывает (почти). Тогда что это? Поживем-увидим», — заключил он.
В Израиле правительство одобрило возобновление изоляции на территории страны из-за коронавируса. Карантин возобновят с 18 сентября на три недели. В частности, люди должны будут находиться в пределах 500 метров от дома. Гостиницы, школы и торговые центры будут закрыты.
Ранее Мясников заявлял, что в ситуации с постоянными ограничениями в мире из-за инфекции помочь могла бы всеобщая вакцинация. Доктор подчеркнул, что мир охвачен психозом, из-за которого до сих пор закрыты многие заведения, а экономики государств терпят колоссальные убытки.
По оценке главврача столичной больницы, инфекцию в России уже перенесли 20 миллионов человек. Подсчет был сделан на основе информации об иммунитете к COVID-19 у жителей страны.
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Коронавирус , Новости , Александр Мясников
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