Мясников высказался о повторном карантине

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выразил сомнения в эффективности повторного карантина внутри страны из-за коронавируса. В Telegram-канале он высказался о вводе подобных мер в Израиле.

«Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус» — отметил доктор. Мясников заметил, что в стране снова ввели «средневековые меры»

— всеобщий повторный карантин.

Специалист ранее неоднократно подчеркивал отсутствие необходимости для подобных мер, в том числе в России. «Евреев глупых не бывает (почти). Тогда что это? Поживем-увидим», — заключил он.

В Израиле правительство одобрило возобновление изоляции на территории страны из-за коронавируса. Карантин возобновят с 18 сентября на три недели. В частности, люди должны будут находиться в пределах 500 метров от дома. Гостиницы, школы и торговые центры будут закрыты.

Ранее Мясников заявлял, что в ситуации с постоянными ограничениями в мире из-за инфекции помочь могла бы всеобщая вакцинация. Доктор подчеркнул, что мир охвачен психозом, из-за которого до сих пор закрыты многие заведения, а экономики государств терпят колоссальные убытки.

По оценке главврача столичной больницы, инфекцию в России уже перенесли 20 миллионов человек. Подсчет был сделан на основе информации об иммунитете к COVID-19 у жителей страны.