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Ученые раскрыли новую причину смерти от COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыта новая причина смерти от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Льежского университета в Бельгии раскрыли присутствие ДНК-ловушек в легких пациентов, скончавшихся от COVID-19. Как оказалось, они высвобождаются в дыхательные пути, ткани легких и кровеносные сосуды. В результате это приводит к тяжелым осложнениям. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.
ДНК-ловушки порождаются иммунными клетками — нейтрофилами, которые действуют как первая линия защиты против инфекции. При чрезмерной активации нейтрофилы могут оказывать токсичное воздействие и провоцировать аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Кроме того, нейтрофилы способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза — формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки могут вызвать повреждения тканей.
Ученые обнаружили следы нетоза в виде богатых фибрином сгустков в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях. Они провоцировали тромбоз и повреждения легких. Такой процесс возникает в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.
В настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, в том числе и на сердце. Сам этот процесс может быть смягчен некоторыми фармакологическими препаратами. К их числу относится дорназа альфа, которое используется для лечения муковисцидоза.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ВОЗ предсказала рост смертности от COVID-19.
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Коронавирус , ВОЗ
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