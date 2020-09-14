Раскрыта новая причина смерти от COVID-19

Ученые Льежского университета в Бельгии раскрыли присутствие ДНК-ловушек в легких пациентов, скончавшихся от COVID-19. Как оказалось, они высвобождаются в дыхательные пути, ткани легких и кровеносные сосуды. В результате это приводит к тяжелым осложнениям. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

ДНК-ловушки порождаются иммунными клетками — нейтрофилами, которые действуют как первая линия защиты против инфекции. При чрезмерной активации нейтрофилы могут оказывать токсичное воздействие и провоцировать аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Кроме того, нейтрофилы способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза — формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки могут вызвать повреждения тканей.

Ученые обнаружили следы нетоза в виде богатых фибрином сгустков в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях. Они провоцировали тромбоз и повреждения легких. Такой процесс возникает в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.

В настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, в том числе и на сердце. Сам этот процесс может быть смягчен некоторыми фармакологическими препаратами. К их числу относится дорназа альфа, которое используется для лечения муковисцидоза.