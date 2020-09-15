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Переболевшие COVID-19 могут выделять вирус до трех месяцев 

Lenta.ru и ещё 28 42 минуты назад
Переболевшие ковид могут выделять вирус до 90 дней
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Переболевший COVID-19 человек оказался способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Она сослалась на данные российских и иностранных исследователей.

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет»,

— уточнила Попова.
Глава службы уточнила, что пока точно не ясны отдаленные последствия перенесенной инфекции для организма, и надолго ли формируется иммунитет. По ее словам, определенное понимание у специалистов есть, но этих знаний недостаточно.

«Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровня иммунитета, определяющего защиту»,

— сказала она.
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Коронавирус , Новости , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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