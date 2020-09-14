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5 509 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 4 часа назад
5 509 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos.com
5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что коронавирус в момент атаки попал на видео.
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