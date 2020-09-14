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ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID в Европе
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что осенью в Европе увеличится число смертей от коронавирусной инфекции. Слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге приводит AFP в своем Twitter-аккаунте.

«Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности», — заключил Клюге.

Ранее 14 сентября сообщалось, что ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки. По информации организации, за последний день выявлено 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч).
За все время в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 28,6 миллионов случаев коронавируса. Из них 917,4 тысяч человек скончались.
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Коронавирус , France-Presse
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