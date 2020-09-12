Дыхание смерти 

В 2019 году человечество впервые столкнулось с вирусом, которому было суждено вызвать первую за десятилетие пандемию и нанести ощутимый вред экономике. Однако мир уже неоднократно встречался с подобными, но в какой-то мере более опасными патогенами. Они были похожи на COVID-19, но не спровоцировали пандемию, хотя и нашли способ распространиться по разным странам, убивая множество зараженных. «Лента.ру» рассказывает о двух близнецах — поражающих органы дыхания коронавирусах SARS и MERS, ставших предвестниками SARS-CoV-2.

Грязная еда

И SARS-CoV-1, и новый SARS-CoV-2 начали свой путь с рынков дичи, открытых торговых площадок, где продают диких и домашних животных, предназначенных для употребления в пищу. Экзотическую живность, включая летучих мышей, панголинов, змей и черепах, используют для традиционной китайской кухни е-вэй. Один из таких рынков, находящихся в южнокитайской провинции Гуандун, в 2002 году стал местом рождения возбудителя атипичной пневмонии, или SARS (тяжелый острый респираторный синдром). На тот момент человечеству повезло — коронавирус не стал причиной пандемии (отчасти из-за того, что был слишком опасен для зараженных).

Природные носители вируса SARS — подковоносые летучие мыши, обитающие в лесах Гуандуна. На рынке коронавирус легко перекинулся на других продававшихся рядом животных, включая пальмовых циветт. Размножаясь внутри них, вирус постоянно мутировал. Появление мутантной формы, способной поражать людей, было вопросом времени и произошло в ноябре 2002 года.

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Любой коронавирус, даже самый безобидный, нацелен на слизистую оболочку дыхательных путей. Именно коронавирусы вызывают многие респираторные вирусные заболевания, которые не сильнее обычной простуды. Однако вызвавший 20 лет назад серьезную вспышку SARS-CoV-1 был другим: он влиял на человеческую иммунную систему, в результате чего болезнь, похожая на ОРЗ, вдруг превращалась в смертельно опасную пневмонию, при которой легкие заполнялись жидкостью, вызывая дыхательную недостаточность. На простуду SARS не был похож, поскольку не вызывал чихание и насморк, а начинался с лихорадки, озноба и общего недомогания, а спустя какое-то время появлялся сухой кашель.

Атипичная вирусная пневмония поразила восемь тысяч человек, при этом умер почти каждый десятый. Среди людей старше 50 лет смертность достигала более 50 процентов. Впрочем, исключительная опасность коронавируса сыграла против него: патоген убивал чересчур быстро и просто не успевал распространиться. После 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения SARS-CoV-1.

Опасные посредники

Когда выяснилось, что эпицентром заражения стал китайский рынок дичи, власти ужесточили правила торговли. Однако это не возымело особого действия, ведь закрывшиеся рынки вскоре появились вновь. Их полулегальный статус сделал торговые точки еще более антисанитарными. В узких пространствах, внутри клеток соседствовали друг с другом животные, которые в дикой природе никогда не сталкиваются между собой. Каждый из них — носитель вирусов, способных рано или поздно преодолеть межвидовой барьер. Присутствие людей, которые ежедневно контактируют с разносчиками всякой заразы, лишь способствует появлению новых зоонозных инфекций.

Именно соседство летучих мышей с пальмовыми циветтами сыграло ключевую роль в появлении SARS. Циветты оказались восприимчивыми к коронавирусу летучих мышей, в результате чего вирусы получили резервуар для умножения численности. Это условие особенно важно для возникновения массовой эпидемии. Чем больше вирусов, тем больше мутаций и тем больше вероятность, что патоген получит способность заражать нового хозяина — человека. Если из этой роковой цепочки убрать циветт, вирус вряд ли бы стал опасен для людей.

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Зоонозные инфекции поражают только единичных людей — тех, что непосредственно контактируют с больными животными. Чтобы передаваться от человека к человеку, нужны дополнительные мутации. Но стоит вирусу преодолеть этот порог, как масштаб заражений увеличится. Поэтому еще одним важным фактором появления опасного патогена выступает продолжительный контакт пока еще безобидного вируса с людьми.

Вирус атипичной пневмонии — это прямой результат освоения человеком дикой природы. Он мог существовать у летучих мышей столетиями или тысячелетиями, прежде чем попал на китайский рынок. Как и во многих других случаях возникновения новых инфекций, разрастающихся в пандемии, свою роль сыграли человеческие предрассудки. Например, в китайской традиционной медицине части и органы экзотических животных используют для приготовления лекарств от хронических заболеваний. Считается, что энергия дикой природы переходит к человеку, оказывая целительный эффект. В конце XX века подъем китайской экономики привел к распространению рынков дичи, ставших доступными и для бедных слоев населения. Потенциально опасные вирусы, циркулирующие в дикой природе, попали на прилавки.

Волна заразы

Известно, что первым заболевшим стал фермер, который вскоре умер в больнице. Распространение вируса атипичной пневмонии по всему миру началось с отеля «Метрополь» в центре полуострова Цзюлун. Здесь заселился врач, заразившийся вирусом во время дежурства в больнице, куда поступали первые заболевшие. Вирус, вырвавшийся из его организма, инфицировал 12 постояльцев, собиравшихся лететь в различные страны, в том числе Сингапур, Вьетнам, Канаду, Ирландию и США. Именно тогда заболевание привлекло внимание мирового сообщества, хотя было уже поздно: атипичная пневмония вырвалась из Китая и впоследствии была зафиксирована в 32 странах.

Китайские власти сделали из SARS государственную тайну, преследуя медиков и журналистов, которые осмелились сообщить о заболевании. О распространении атипичной пневмонии человечество узнало только благодаря электронному письму жителя Гуанчжоу, в котором упоминались закрытые больницы и многочисленные смерти от непонятной болезни. Китайские власти силились воспрепятствовать действиям ВОЗ , пытающейся узнать подробности о вспышке атипичной пневмонии. Лишь только тогда, когда международная организация рекомендовала путешественникам не посещать южные районы Китая, местные чиновники признали, что речь идет о новом опасном вирусе, хотя и лгали, что вспышку удалось побороть.

Для SARS было характерно явление, называемое суперраспространением, при котором лишь небольшая доля зараженных отвечает за большинство случаев передачи вируса. К концу марта 2003 года среди жителей жилого комплекса Amoy Gardens произошла вспышка атипичной пневмонии, а в середине апреля был зафиксирован 321 случай инфицирования, при этом 41 процент зараженных жили в блоке Е, а их квартиры располагались друг над другом.

Как оказалось, причиной распространения вируса SARS оказались дефекты в дренажной системе ванных комнат, в результате чего аэрозоли, содержащие патоген, просачивались в другие квартиры. Этому также способствовали вытяжные вентиляторы.

Восточный брат

Возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, который также относится к коронавирусам, был впервые выделен в апреле 2012 года вирусологом Али Мухаммедом Заки из Саудовской Аравии, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, сходного по симптомам с SARS. Заки без официального разрешения послал образцы MERS-CoV мировому специалисту по коронавирусам Рону Фушье из Университета Эразма Роттердамского в Нидерландах, после чего европейские ученые секвенировали геном нового смертоносного патогена и разработали методы диагностики заболевания. Скорее всего, действия вирусолога спасли сотни жизней (всего вирус поразил более тысячи человек, а убил более 400), однако рассерженные саудовские власти сделали все, чтобы ученый впоследствии потерял работу.

MERS-CoV, как и SARS-СoV, произошел от вируса летучих мышей, однако промежуточным хозяином в данном случае оказались верблюды. От пандемии человечество уберегло то, что случаи передачи MERS за пределами больниц оказались сравнительно редки (из-за высокой опасности патогена). Но в отличие от SARS, MERS все еще встречается в современном мире, и до сих пор не существует специфического лечения или вакцины от этого заболевания. К 2020 году было зарегистрировано 2,5 тысячи случаев MERS и более 800 случаев смерти (уровень смертности — 34,3 процента).

И SARS, и MERS обладают схожей симптоматикой. Болезнь может протекать как бессимптомно, так и вызывать крайне тяжелые симптомы — пневмонию, дистресс-синдром, почечную недостаточность, внутрисосудистую свертываемость крови и нарушение работы сердца.

Вирусные грабли

Одна из многих проблем, связанная с распространением заболеваний и превращением их в глобальные угрозы, заключается в несвоевременном оповещении мировой общественности о появлении новых вирусов и в попытках стран, где начались вспышки, скрыть важную информацию. Это было в случае SARS и MERS, и это повторилось с COVID-19. В этот раз болезнь оказалась хитрее: снизив свою летальность, вирус смог вызвать полноценную пандемию, чего не смогли его более опасные предшественники. Ирония судьбы в том, что ученые и врачи на протяжении многих лет неоднократно предупреждали о высоком риске пандемии SARS-подобного вируса. Но политики и общественность оказались не только не готовы к новому вирусу, но и игнорируют проблемы, которые вскрыла пандемия.

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Массовые болезни всегда сопровождались слухами, предрассудками, намеренной дезинформацией и необоснованными страхами — специалисты называют это инфодемией. COVID-19 дал современной цивилизации уникальную возможность наблюдать за собственным бессилием перед пандемией и уязвимость для заблуждений, распространяющихся через социальные сети. Ковид— и прочие диссиденты, а также антивакцинаторы играют на руку вирусам, неосознанно делая их более опасными и смертоносными. Когда перед вирусом ставят барьеры, он вынужден приспосабливаться, уменьшая свою патогенность, чтобы распространяться втихую. Однако те, кто не готов временно поменять свой образ жизни, дают смертельным вирусам зеленый свет.

Нет сомнения в том, что COVID-19 не будет последней пандемией. Более того, есть высокая вероятность, что следующая пандемия случится гораздо раньше, чем многие ожидают. Одна из причин заключается в разрушении диких экосистем, где циркулируют неизвестные людям патогены. Пока они безвредны, но, если люди начнут с ними контактировать чаще, не избежать новых эпидемий. Так появилась холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония, COVID-19 и многие другие болезни.

В этом вред теорий заговора: вместо того чтобы обратить внимание на экологическую сторону проблемы, люди, включая политиков и чиновников, предпочитают верить в искусственные вирусы, сбежавшие из лабораторий. Тем временем продолжается активная вырубка лесов, в том числе зеленых массивов бассейна Амазонки. Возможно, именно отсюда придет новый массовый убийца, и, кажется, человечество опять будет к нему не готово.