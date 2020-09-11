Когда начнется осенняя волна эпидемии и как это будет

С начала сентября в России снова коронавирусный рост. Пока небольшой и вдвое меньше, чем было на пике в мае. Тем не менее 11 сентября уже отмечено максимальное суточное число зараженных с конца июля — 5504 человека, а впереди еще вся осень и зима. Насколько близка вторая волна и чего ждать от эпидемии дальше?

«Самая беда — это метро»

Есть мнение, что вторая волна вот-вот начнется: уже со следующей недели пойдет рост заболеваемости по всей стране, а серьезный всплеск мы увидим к концу сентября. Такой прогноз выдали «КП» ученые из лаборатории математических моделей естествознания Новосибирского государственного университета.

В России уже сложились предпосылки для второй волны, а главная причина ее возникновения — это пренебрежение правилами безопасности, заявил, со своей стороны, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Злую шутку всегда играет именно человеческий фактор», — сказал он на радио «КП», пояснив, что люди зачастую не думают ни о себе, ни об окружающих.

«У нас создаются условия, чтобы коэффициент передачи увеличился, и эпидемия прибавит темпы и начнет снова развиваться. Это касается не только Москвы, а всех крупных городов, самая беда это метро», — считает специалист.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн тоже не исключил, что мы на пороге второй волны, которая наступит «если не осенью, то зимой».

Этот вирус вообще поселился к нам надолго, отметил он в интервью Anews: «Я думаю, что мы будем с ним считаться и обращать на него большое внимание еще на протяжении одного-двух лет, и за это время он нам может устроить и не одну волну».

Заболели — радуйтесь?

Если же судить по заявлениям властей, то они как будто спокойны за ситуацию в новом простудном сезоне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков только что заявил, что обвального роста нет, что вспышки в ряде регионов незначительные и вполне объяснимые, а если будет обострение ситуации, то система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится.

Московский мэр Сергей Собянин и его замы уже как по шаблону твердят, что повторно столица не закроется и прежние масштабные ограничения не вернутся.

РИА Новости / Евгений Биятов

Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников и вовсе велел радоваться, что заболевает все больше людей — потому что так мы быстрее достигнем стадного иммунитета.

В общем, складывается довольно простая мозаика.

1. Власти, которые весной были страшно растеряны и не готовы к эпидемии, теперь поисправляли ошибки, нарастили больничные мощности, задобрили врачей и убеждены в надежности обороны от новых ковидных атак.

2. Одновременно власти заинтересованы, чтобы при минимуме потерь все поскорее достигли иммунитета. Если не вакциной (на которую, впрочем, сильно уповают), то естественным образом — легко переболев. А значит, никакого строгого карантина. На это может вынудить лишь невероятный форс-мажор.

3. Мы (власти) все для вас сделали, а вы (население) теперь самосохраняйтесь как умеете. Хватит ума или повезет — не заболеете либо переболеете и станете иммуном, а нет, так никто за вас не в ответе.

Двойной удар

Остается тревожный вопрос: как поведет себя ковид, схлестнувшись с сезонной эпидемией гриппа и ОРВИ?

Оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, чем опасно одновременное заражение коронавирусом и гриппом: при осеннем снижении иммунитета двойной удар по бронхам и легким вызовет обострение других проблем со здоровьем, станет сильной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы, вплоть до полиорганной недостаточности.

Организму крайне сложно выйти из этого состояния. В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации, заключил он.

Впрочем, профессор Альтштейн утверждает, что одновременное заболевание двумя инфекциями очень маловероятно: «Прикиньте сами: грипп возникнет примерно у 1% и коронавирусная инфекция тоже примерно у 1%. Если день в день, то вероятность еще намного меньше».

«Вот в Москве сейчас примерно 600-700 человек заболевает, — продолжил ученый. — Предположим, что будет такая же заболеваемость гриппом. А нас 15 миллионов. Какова вероятность, чтобы это попало в одного и того же человека? Это измеряется такой маленькой величиной, что сильно заботиться об этом не нужно».