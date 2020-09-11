Почему вторая волна COVID-19 опасней первой 

Во многих странах вторая волна коронавируса давно началась. В России же к ней пока только готовятся. Несмотря на то, что сейчас люди обладают четким алгоритмом действий и знают, какие меры предпринимать в случае новой вспышки заболеваемости COVID-19, эксперты утверждают, что вторая волна может быть опасней первой. Почему? Разбирался "Рамблер".

Сочетание инфекций

Осень-зима — период, когда люди больше подвержены вирусным заболеваниям. Это значит, что многие могут заболеть гриппом и коронавирусом одновременно, что сделает лечение более тяжелым и долгим. Кроме того, из-за пандемии многие дети так и не получили необходимые прививки, а это значит, что осенью вполне могут быть вспышки кори или коклюша.

Ослабление иммунной системы у переболевших

COVID‑19 помимо прочих респираторных заболеваний опасен тем, что наносит серьезный удар по различным органам и тканям, включая иммунную систему. К тому же, в данный момент нет информации, подтверждающей, что коронавирусом нельзя заразиться дважды. Это значит, что если человек, переболевший COVID-19, заразится повторно, ему будет гораздо тяжелее справиться с болезнью.

Перегрузка системы здравоохранения

Как было сказано выше, осень неизменно ассоциируется с простудными заболеваниями и особой нагрузкой на врачей и больницы. Очередная вспышка коронавируса может привести к тому, что пациентам вновь не будет хватать больничных коек и медперсонала, что усложнит процесс выздоровления больных.