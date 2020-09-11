Ученые рассказали о новом способе обнаружить COVID

"Установленные в маске крошечные датчики раз в полчаса собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. С помощью Bluetooth эти данные передаются на специальное приложение мобильного телефона. Изучив их врачи могут оценить изменения состояния человека", — цитирует издание ТАСС.