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Ученые Сингапура рассказали о новом способе обнаружить коронавирус 

Российская Газета и ещё 13 6 часов назад
Ученые рассказали о новом способе обнаружить COVID
Фото: depositphotos.com
Ученые Сингапура представили маску, способную обнаружить симптомы коронавируса. Об этом пишет The Straits Times.

"Установленные в маске крошечные датчики раз в полчаса собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. С помощью Bluetooth эти данные передаются на специальное приложение мобильного телефона. Изучив их врачи могут оценить изменения состояния человека", — цитирует издание ТАСС.

Как пояснили разработчики из Наньянского технологического университета, чипы в маске покрываются специальным материалом, в результате чего становятся влагоустойчивыми и при этом чувствительными к получаемой информации. Сейчас ученые работают над единым интегрированным датчиком.
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Коронавирус , Новости , ИТАР-ТАСС
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