Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вспышки и закрытие школ: что сейчас с эпидемией в РФ 

Anews 4 часа назад
Вспышки и закрытие школ: что сейчас с эпидемией в РФ
Фото: Anews
Anews — о самых тревожных тенденциях коронавирусной осени: росте заболеваемости и закрытии школ.

Вспышки в 11 регионах

Будет ли вторая волна эпидемии? — этот вопрос был одним из самых насущных перед началом осени. Но и сейчас здесь нет определённости — даже при наличии фактов, специалисты не уверены в их толковании. В таком духе высказался главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев:

«Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт».

О том, в каких регионах наблюдается ухудшение ситуации, сказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: это Москва, Мурманская область, Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва.
Впрочем, и в целом по стране статистика не внушает оптимизма — 4 сентября прирост заболевших впервые за долгое время перевалил за 5 000 в день и пока увеличивается.
По этой ситуации высказался главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России доктор наук Владимир Никифоров:

«Все ждали, что COVID-19 зимой пришел, развернулся весной и что он к лету уйдет, но он решил не уходить, ему у нас понравилось, он явно поселился у нас надолго. В последние месяцы в Москве стойкая заболеваемость COVID-19, где-то 600 — 700 человек в день, человек 400 госпитализируются. У нас с вами кривая заболеваемости поползет вверх.

Никуда COVID-19 уходить не собирается, и никакой второй волны у нас нет. Какая вторая волна, если первая не кончилась?»

Школы стали закрываться уже со 2 сентября

Вторая волна или никак не заканчивающаяся первая — от этого нисколько не легче отечественному учебному процессу. Уже 1 сентября ушёл на карантин выпускной класс ярославской школы под несчастливым номером 13 — у учеников состоялся только классный час.
2 сентября та же участь постигла уже 3 учебных заведения. Домой отправился 3 класс школы Новосибирска — тоже, как ни странно, под номером 13. Пройти 14-дневный карантин придётся и детям из 4 класса костромской школы № 33 — здесь вина лежит на родителях одного из учеников, вернувшихся в конце лета из Турции, сдавших тесты на COVID-19, но отправивших ребёнка в школу, не дожидаясь результатов.
А в школе №148 Екатеринбурга у детей заболевания не нашли — но из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников домой отправили всех учеников.
Дальше — больше. В Пермском крае к 9 сентября зафиксировали вспышки заболеваний уже в 6 школах. В Саратовской области к 10 сентября COVID-19 нашли у учеников 10 школ.
Впрочем, пока о коренном изменении политики и переводе школьников обратно на домашнее обучение речи не идёт. Чиновники повсюду утверждают, что такие ситуации — плановые, и комплекс мер реагирования на сегодняшний день отработан.
Видео дня. Как выявить у себя болезни сердца
Anews: последние новости
Поражает мозг. Профессор Воробьев - о новом постковидном синдроме Поражает мозг. Профессор Воробьев - о новом постковидном синдроме Предраковые заболевания. Онколог назвал причину рака в 95% случаев Предраковые заболевания. Онколог назвал причину рака в 95% случаев Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии
Комментарии 28
Коронавирус , Сергей Авдеев , Владимир Никифоров , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Флешмоб по отбеливанию зубов напугал врачей
Флешмоб по отбеливанию зубов напугал врачей
Флешмоб по отбеливанию зубов напугал врачей
Флешмоб по отбеливанию зубов напугал врачей
В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ
В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ
Названы симптомы распространенного вида рака
Названы симптомы распространенного вида рака
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Названы опасные последствия храпа
06:11
Названы опасные последствия храпа
ЗОЖ
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение