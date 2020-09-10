Вспышки и закрытие школ: что сейчас с эпидемией в РФ 

Anews — о самых тревожных тенденциях коронавирусной осени: росте заболеваемости и закрытии школ.

Вспышки в 11 регионах

Сергей Авдеев: Будет ли вторая волна эпидемии? — этот вопрос был одним из самых насущных перед началом осени. Но и сейчас здесь нет определённости — даже при наличии фактов, специалисты не уверены в их толковании. В таком духе высказался главный внештатный пульмонолог Минздрава России

«Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт».

О том, в каких регионах наблюдается ухудшение ситуации, сказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов : это Москва, Мурманская область, Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва.

Впрочем, и в целом по стране статистика не внушает оптимизма — 4 сентября прирост заболевших впервые за долгое время перевалил за 5 000 в день и пока увеличивается.

«Все ждали, что COVID-19 зимой пришел, развернулся весной и что он к лету уйдет, но он решил не уходить, ему у нас понравилось, он явно поселился у нас надолго. В последние месяцы в Москве стойкая заболеваемость COVID-19, где-то 600 — 700 человек в день, человек 400 госпитализируются. У нас с вами кривая заболеваемости поползет вверх.

Никуда COVID-19 уходить не собирается, и никакой второй волны у нас нет. Какая вторая волна, если первая не кончилась?»

Школы стали закрываться уже со 2 сентября

Вторая волна или никак не заканчивающаяся первая — от этого нисколько не легче отечественному учебному процессу. Уже 1 сентября ушёл на карантин выпускной класс ярославской школы под несчастливым номером 13 — у учеников состоялся только классный час.

2 сентября та же участь постигла уже 3 учебных заведения. Домой отправился 3 класс школы Новосибирска — тоже, как ни странно, под номером 13. Пройти 14-дневный карантин придётся и детям из 4 класса костромской школы № 33 — здесь вина лежит на родителях одного из учеников, вернувшихся в конце лета из Турции, сдавших тесты на COVID-19, но отправивших ребёнка в школу, не дожидаясь результатов.

А в школе №148 Екатеринбурга у детей заболевания не нашли — но из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников домой отправили всех учеников.

Дальше — больше. В Пермском крае к 9 сентября зафиксировали вспышки заболеваний уже в 6 школах. В Саратовской области к 10 сентября COVID-19 нашли у учеников 10 школ.

Впрочем, пока о коренном изменении политики и переводе школьников обратно на домашнее обучение речи не идёт. Чиновники повсюду утверждают, что такие ситуации — плановые, и комплекс мер реагирования на сегодняшний день отработан.