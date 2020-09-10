В российских регионах зафиксирована волна COVID-19

Коронавирус продолжает набирать обороты, об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Вспышки коронавируса наблюдаются в десятке российских регионах, передает ТАСС.
«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал врач.
Сергей Авдеев также уточнил, что пока трудно говорить о развитии второй вспышки коронавируса, так как в России еще не закончилась первая волна.
Ранее "Рамблер" сообщал о неизлечимых последствиях, которые появляются у детей, перенесших вирус COVID-19.