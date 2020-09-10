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В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
В российских регионах зафиксирована волна COVID-19
Фото: depositphotos
Коронавирус продолжает набирать обороты, об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Вспышки коронавируса наблюдаются в десятке российских регионах, передает ТАСС.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал врач.

Сергей Авдеев также уточнил, что пока трудно говорить о развитии второй вспышки коронавируса, так как в России еще не закончилась первая волна.
Ранее "Рамблер" сообщал о неизлечимых последствиях, которые появляются у детей, перенесших вирус COVID-19.
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Коронавирус , Сергей Авдеев , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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