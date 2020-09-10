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Создано самое эффективное против COVID-19 средств 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Ученые нашли самое эффективное средство против COVID
Фото: depositphotos
Ученым Вашингтонского университета удалось воспроизвести белковые соединения, которые защищают человеческие клетки от заражения коронавирусом. О результатах сообщается в статье, опубликованной в Science.
Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы определить структуру молекул, способных блокировать работу коронавирусных S-белков, которые прикрепляются к клеточным рецепторам ACE2 и обеспечивают попадание вируса внутрь клетки.
Один из белков — LCB1 — по своим защитным действиям был самым эффективным средством против патогена и в шесть раз превосходил наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2. При этом новые белковые молекулы более стабильны, и их гораздо легче производить.
Если исследования будут успешны, то совсем скоро появится еще один способ лечения коронавирусной инфекции. Сейчас испытания начали проводить на грызунах.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какое средство может предотвратить заражение COVID-19.
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