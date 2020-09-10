Ученые нашли самое эффективное средство против COVID

Ученым Вашингтонского университета удалось воспроизвести белковые соединения, которые защищают человеческие клетки от заражения коронавирусом. О результатах сообщается в статье, опубликованной в Science.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы определить структуру молекул, способных блокировать работу коронавирусных S-белков, которые прикрепляются к клеточным рецепторам ACE2 и обеспечивают попадание вируса внутрь клетки.

Один из белков — LCB1 — по своим защитным действиям был самым эффективным средством против патогена и в шесть раз превосходил наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2. При этом новые белковые молекулы более стабильны, и их гораздо легче производить.

Если исследования будут успешны, то совсем скоро появится еще один способ лечения коронавирусной инфекции. Сейчас испытания начали проводить на грызунах.