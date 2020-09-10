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Создано самое эффективное против коронавируса средство

Lenta.ru
6 часов назад
Ученые Вашингтонского университета создали белковые соединения, которые защищают человеческие клетки от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. О результатах сообщается в статье, опубликованной в Science.
Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы определить структуру молекул, способных блокировать работу коронавирусных S-белков (белков-«шипов»), которые прикрепляются к клеточным рецепторам ACE2 и обеспечивают попадание вируса внутрь клетки. Было получено около двух миллионов соединений-кандидатов, а 118 тысяч из них с нуля произвели в лаборатории и испытали на культуре клеток людей.
Один из белков — LCB1 — по своим защитным действиям был самым эффективным средством против патогена и в шесть раз превосходил наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2. При этом новые белковые молекулы более стабильны, и их гораздо легче производить.
Способность искусственных белков связываться с белком-«шипом» коронавируса была проверена с помощью криоэлектронной микроскопии. Обе молекулы образовывали стабильные комплексы, что указывает на потенциальную применимость LCB1 в борьбе с COVID-19. В настоящее время ученые начали испытания LCB1 на грызунах.
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